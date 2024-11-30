Kayseri Süper Amatör Küme 6. Hafta Heyecanı Başlıyor
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları bugün başlıyor. 2 grupta oynanacak maçların hakemleri belirlendi. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarla ilgili detaylar açıklandı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı bugün başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta heyecanı bugün oynanacak olan tek maçlar başlayacak. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, bugün ve yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor: Cem Eray Eşmekaya
Argıncıkspor-Kocasinan Şimşekspor: Furkan Emre Arslan
Amaratspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu
Kayseri Döğerspor-Kayseri Esen Metal SK: Levent Yeşilyurt
Erciyes Esen Makina FK-Tomarza Bld.: Ali Yıldız
1966 Turanspor-Kayseri Şekerspor: Cenk Uluçınar
Kayserigücü FK-İsmail Okumuş FK: Tolga Selvi - KAYSERİ