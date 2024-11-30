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Kayseri Süper Amatör Küme 6. Hafta Heyecanı Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme 6. Hafta Heyecanı Başlıyor
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta maçları bugün başlıyor. 2 grupta oynanacak maçların hakemleri belirlendi. Bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan karşılaşmalarla ilgili detaylar açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 6. hafta heyecanı bugün başlıyor. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler de belli oldu.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 6. hafta heyecanı bugün oynanacak olan tek maçlar başlayacak. 2 grupta oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Kayseri İl Hakem Kurulu, bugün ve yarın oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Buna göre haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

Hacılar Erciyesspor-Başakpınarspor: Cem Eray Eşmekaya

Argıncıkspor-Kocasinan Şimşekspor: Furkan Emre Arslan

Amaratspor-Kayseri Atletikspor: Esat Sabuncu

Kayseri Döğerspor-Kayseri Esen Metal SK: Levent Yeşilyurt

Erciyes Esen Makina FK-Tomarza Bld.: Ali Yıldız

1966 Turanspor-Kayseri Şekerspor: Cenk Uluçınar

Kayserigücü FK-İsmail Okumuş FK: Tolga Selvi - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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