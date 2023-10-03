Kayseri Süper Amatör Küme 2023-2024 Futbol Sezonu Başlıyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2023-2024 futbol sezonu 8-9 Ekim 2023 tarihinde oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 08 Ekim Pazar günü 2 farklı sahada saat 13.00'de oynanacak olan karşılaşmalar ile başlayacak. Açılış maçlarında Erciyes Esen Makine FK-Kocasinan Yemlihaspor ve Altındağ Akkışlaspor ile Sungur FK takımları karşı karşıya gelecek. Ligin 1. Haftasını ise Başakpınarspor BAY olarak geçecek. Argıncıkspor ise ilk haftayı hükmen galibiyetle geçecek.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

08 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

16.00 Kayserigücü- Kayseri Atletikspor

08 Ekim 2023 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

16.00 Kayseri Yolspor-Kocasinan Ülküspor

08 Ekim 2023 Pazar Sümer Stadı

13.00 Erciyes Esen Makina FK-Kocasinan Yemlihaspor

08 Ekim 2023 Pazar Erkilet Stadı 1 Nolu

16.00 Esen Metal SK-1966 Turanspor

08 Ekim 2023 Pazar Başakpınar Stadı

15.00 Sosun Birlikspor-Belsinspor

08 Ekim 2023 Pazar Yahyalı İlçe Stadı

15.00 Yahyalıspor-Kocasinan Şimşekspor

08 Ekim 2023 Pazar Akkışla İlçe Stadı

13.00 Altındağ Akkışlaspor-Sungur FK

09 Ekim 2023 Pazartesi Argıncık Stadı 1 Nolu

18.00 Kayseri Şekerspor-İsmail Okumuş FK - KAYSERİ