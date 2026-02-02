Kayseri Süper Amatör Küme'de 17. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'nin 17. haftasında oynanan 6 maçta 23 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme 17. haftasında 6 müsabaka oynandı. Hava muhalefeti nedeniyle 2 hafta üst üste ertelenen müsabakalar bu hafta oynandı. Haftanın en gollü maçı Başakpınarspor rakibi Esen Metal SK'yi 9-1 mağlup etti. Süper Amatör Küme 17. haftasında oynanan maçlar ve neticeleri ise şu şekilde;

Döğerspor-Hacılar Erciyesspor: 2-0

Talas Anayurtspor-Erciyes esen Makina FK: 1-2

Başakpınarspor-Esen Metal SK: 9-1

Kayseri Atletikspor-Özvatanspor: 2-1

Döğergücü FK-Gaziosmanpaşaspor: 0-1

Esen Metal SK-Döğergücü FK: 2-5

Argıncıkspor-Amaratspor: 3-1

Kayseri Şekerspor-Yahyalıspor: 3-0 (Hükmen) - KAYSERİ