Kayseri spor haberi | Tomarza Belediyespor sezona kötü başladı Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre 2022-2023 futbol sezonunun ilk maçına çıkan Tomarza Belediye Spor İsmail Okumuş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü başladı. 2022-2023 futbol sezonunun ilk maçına çıkan Tomarza Belediye Spor İsmail Okumuş'a 3-1 mağlup olarak lige kötü başladı. Kayseri 1 Amatör Küme A Grubunda yer alan Tomarza Belediye Spor ile İsmail Okumuş Erkilet 1 No'lu Sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın ilk 45 dakikasını İsmail Okumuş 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında ise 2 gol daha atan İsmail Okumuş Spor, sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor İsmail Okumuş Kayseri Tomarza Futbol Spor Haberler

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