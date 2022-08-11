Kayseri spor haberi... Kayseri OSB Teknik Koleji'nin rakipleri belli oldu

Kayseri haberi... Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji'nin rakipleri ve fikstürü belli oldu.

Kadınlar Voleybol 1.Liginde mücadele edecek olan Kayseri OSB Teknik Koleji'nin rakipleri ve fikstürü belli oldu.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2022-2023 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. TVF Youtube kanalından gerçekleşen kura çekimini, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını yapan TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu; "2022-2023 voleybol sezonu Kadınlar 1.Ligi'nin kura çekimini hepiniz hoş geldiniz. 2022-2023 sezonunda tüm takımlarımıza başarılı bir sezon diliyorum" dedi. Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun ardından söz alan TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, yeni sezon ve lig statüleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kadınlar 1. Ligi A ve B Grubu'nda 1. devre karşılaşmaları 22 Ekim - 17 Aralık 2022 tarihleri arasında, 2. devre karşılaşmaları 24 Aralık 2022 - 12 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak.

Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji B Grubunda Halk Voleybol (Ankara), Karayolları (Ankara), Ted Ankara Kolejliler (Ankara), Mihalıççık (Eskişehir), Adam Voleybol (Gaziantep), Merinos (Gaziantep), Günseven Şalgam Ereğli Bld. (Konya), Tarsus Belediyespor (Mersin), Bahçelievler Belediyespor (İstanbul), Limaspor (İstanbul) ve Beşiktaş (İstanbul) takımları ile mücadele edecek. - KAYSERİ