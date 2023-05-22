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Kayseri Spor A.Ş., İstanbul'dan 3 madalya ile döndü

Kayseri Spor A.Ş., İstanbul'dan 3 madalya ile döndü

Spor Haberleri

17-21 Mayıs tarihleri arasında 41 ülkenin katılımıyla İstanbul'da yapılan 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı.

17-21 Mayıs tarihleri arasında 41 ülkenin katılımıyla İstanbul'da yapılan 8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı.

8. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. sporcularından Ahmet Eren Boyraz 47 kilogram Point Fighting kategorisinde altın, Ecrin Gülay Düzgün 46 kilogram Point Fighting kategorisinde gümüş, Altar Sezer Şahin ise 94 kilogram Point Fighting kategorisinde bronz madalya kazandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcuları ve antrenörleri Hayriye Türksoy Hançer ile Cihat Arı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks İstanbul Kayseri Spor Spor Haberler

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