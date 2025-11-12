Haberler

Kayseri Şekerspor Zirveye Koşuyor

Güncelleme:
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme'de Başakpınarspor'u 6-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Ligin 9. haftasında lider Kayseri Atletikspor ile oynayacakları karşılaşma, takıma liderlik koltuğuna oturma şansı verecek.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, zirveyi yakın takipte.

Ligin 8. haftasında Başakpınarspor'u 6-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan yeşil-beyazlı takımda keyifler yerinde. Lider Kayseri Atletikspor'un mağlup olduğu haftada hata yapmayan ve farklı kazanan Kayseri Şekerspor aradaki puan farkını 1'e indirdi. Geride kalan 8 hafta sonunda 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Kayseri Şekerspor, ikinci sırada yer alıyor. 6 maçta rakip filelere 34 gol atan yeşil-beyazlılar kalesinde ise 4 gol gördü. Yeşil-beyazlılar ligin 9. haftasında 16 Kasım Pazar günü lider Kayseri Atletikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor. Kayseri Şekerspor rakibini yenerek liderlik koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor.

Argıncık Stadı'nda Pazar günü oynanacak olan Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor maçı zirveyi yakından ilgilendiriyor. Futbolseverlerin de bu kritik ve önemli maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KAYSERİ

