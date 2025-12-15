Haberler

Kayseri Şekerspor uzatmada güldü

Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor, Hacılar Erciyesspor karşısında 3-2 galip gelerek liderliğini sürdürdü. Maçın uzatma dakikalarında gelen gol, Kayseri Şekerspor'un önemli bir zafer elde etmesini sağladı.

Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme lideri Kayseri Şekerspor, ligin 13. haftasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u uzatmada attığı golle 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Samed Armut, Göktürk Seven

Kayseri Şekerspor: Ali Özkan, Batuhan Kaya, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk (Mehmet Bayram dk. 73), Can Ölçer, Bulut Akbaş (Abdullah Öztürk dk. 62), Ahmet Özdemir (Hakan Bahran dk. 81), Mehmet Tatlı (Selim Başev dk. 62) Buğra Sarıkaya (Yusuf Aydoğdu dk. 73), Çağrı Elgölgesi, Cüneyt Turgut

Hacılar Erciyesspor: Fazlı Güner, Talha Karaevli (Ahmet Torkun Temir dk. 62) Ömer Faruk Karadoğan, Resul Kahriman (Burk Türkmen dk. 84), Muhammed Yasin Turgutalp, Alper Durdu, Abdullah Gürbüz, Melih Akça, Said Emre Gündoğan, Furkan Yiğit Yılmaz (Zeki Tatlı dk. 46), Ali Buğrahan Gökşen (Mehmet Akif Gürkan dk. 46)

Goller: Çağrı Elgölgesi (dk. 23, dk. 47), Hakan Bahran (dk. 90+5) (P) (Kayseri Şekerspor), Alper Durdu (dk. 55, dk. 70) (Hacılar Erciyesspor)

Kırmızı kart: Erman Sarı (dk. 76) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
