Zirvede Şekerspor damgası

Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme'de ilk yarının şampiyonu oldu.

13 hafta süren Kayseri Süper Amatör Küme'nin ilk yarısını Şekerspor zirvede tamamladı. Namağlup olarak liderlik koltuğunda bulunan yeşil beyazlı ekip, 13 haftada 10 galibiyet 3 beraberlik aldı. Rakip ağlara 54 gol bırakarak ilk yarının en çok gol atan takım olan Şekerspor, kalesinde sadece 8 gol gördü.

33 puanla ilk yarıyı liderlik koltuğunda tamamlayan Kayseri Şekerspor'u 32 puanlı Atletikspor takip etti. - KAYSERİ