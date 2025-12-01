Kayseri Şekerspor, Gaziosmanpaşaspor'u 4-0 Farkla Geçerek Lider Oldu
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de Kayseri Şekerspor, ligin 11. haftasında Gaziosmanpaşaspor'u 4-0 mağlup ederek 27 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Şekerspor; ligin 11. haftasında Gaziosmanpaşaspor'u 4-0 mağlup ederek 27 puana ulaştı ve yeni lider oldu.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Tolga Selvi, Ensar Küçük, Gökhan Mutlu
Kayseri Şekerspor: Erman Sarı, Hüseyin Öz (Mehmet Bayram dk. 78), Yunus Öztürk, Can Ölçer, Bulut Akbaş (Abdullah Öztürk dk. 78), Ahmet Özdemir, Hakan Bahran, Onur Bağcı (Mehmet Tatlı dk. 46),(Osman Şentürk dk. 60), Selim Başev, Buğra Sarıkaya (Yusuf Karaboğa dk. 46), Cüneyt Turgut
Gaziosmanpaşaspor: Fehim Çakmak, Cihan Dursun, Mevlüt Can Şimşek, Hakan Yılmaz, Kemal Karataş, Melih Uçak (Ali Çiğdem dk. 46), Ömer Öksüz (Egemen Kaşıkcı dk. 65), Mehmet Mert Beygirlioğlu, Üzeyir Keskin, Elbara Elşeyh (Tahsin Erarslan dk. 65), Berat Koç
Gol: Hakan Bahran (dk. 4), Yunus Öztürk (dk. 22), Bulut Akbaş (dk. 24), Onur Bağcı (dk. 28) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ