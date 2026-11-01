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Kayseri Şekerspor, evinde Kovancılarspor'u 3-1 yenerek 3 puanı aldı

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Kayseri Şekerspor, evinde Kovancılarspor'u 3-1 yenerek 3 puanı aldı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup 3. hafta maçında Kayseri Şekerspor, sahasında Elazığ ekibi Kovancılarspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Kovancılarspor 52. dakikada Ahmet Can Arık'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 3. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, evinde Elazığ ekibi Kovancılarspor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ömer Tahankut Muslu, Hasan ablak, Kerem Emre Doğrusöz

Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Muhammed İbrahim Şahinkaya (Mehmet Turan Karamahmut dk. 46), Enes Koçoğlu, Talha Özyürek, Buğra Sarıkaya (Muhammed Aybar dk. 63), İsmet Yazgan, Süleyman Öztürk (Eren Torbalı dk. 58), Ziyahan Elbaşı (Ömer Turan Görgüç dk. 63), Çağrı Elgölgesi (Hasan Pamuk dk. 73), Seyit Mehmet Söğüt, Halil Can Durmuş

Kovancılarspor: Emre Sertçelik, Hasan Yeşil, Aykut Çakay, Yusuf Aydın, Mahsun Şener, Eray Berk Yıldız, Kadi Taşoğlu, Ahmet Can Arık, Tolga Amasyalı, Serkan Taşdelen, Ahmet Ormanoğlu

Goller: Halil Can Durmuş (dk. 44, 84), Ömer Turan Görgüç (dk. 66) (Kayseri Şekerspor), Aykut Çakır (dk. 45+2) (Kovancılarspor)

Kırmızı kart: Ahmet Can Arık (dk. 52) (Kovancılarspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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