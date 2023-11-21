Kayseri Şekerspor, Altındağ Akkışlaspor'u 9-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri Şekerspor, Altındağ AKkışlaspor'u 9-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu 6. hafta maçında Kayseri Şekerspor ile Altındağ Akkışlaspor karşılaştı. Bir önceki haftayı puansız noktalayan iki ekibin mücadelesinde 9 gol vardı. Erkilet stadında oynanan maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Kayseri Şekerspor, ikinci yarıda peşpeşe bulduğu goller neticesinde sahadan 9-0 galibiyetle ayrıldı. 3 puanı hanesine yazdıran yeşil beyazlılarda golleri 9. ve 34. dakikalarda Barış Temizyürek, 61. dakikada Devlet Karataş, 65. dakikada Ali Portakal kendi kalesine, 66. dakikada Batuhan Kaya, 67. dakikada Barış Mert Düğenci, 72. dakikada Mehmet Ali Öncü, 74. dakikada Samet Kaan Karaca ve 88. dakikada İlkay Karakoç kaydetti. - KAYSERİ