Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme 3. Hafta Maç Programı
Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak maçlarla devam ediyor. Haftanın programında önemli karşılaşmalar yer alıyor.
Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek. 3. haftanın ilk maçı Gaziosmanpaşaspor ile Erciyes Esen Makina FK arasında saat 12.00'de oynanacak. Hacılar Erciyesspor ise 3. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. haftanın maç programı şu şekilde;
5 Ekim 2025 Pazar
Saat: 12.00 / G.O.Paşaspor-Erciyes Esen Makina FK
Saat: 14.00 Esen Metal SK-EMT Döğergücü FK
Saat: 14.00 / Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor
Saat: 14.00 /Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor
Saat: 16.00 Talas Anayurtspor-Döğerspor
Saat: 16.00 / Özvatanspor-Amaratspor - KAYSERİ