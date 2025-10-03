Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme 3. Hafta Maç Programı

Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek. 3. haftanın ilk maçı Gaziosmanpaşaspor ile Erciyes Esen Makina FK arasında saat 12.00'de oynanacak. Hacılar Erciyesspor ise 3. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. haftanın maç programı şu şekilde;

5 Ekim 2025 Pazar

Saat: 12.00 / G.O.Paşaspor-Erciyes Esen Makina FK

Saat: 14.00 Esen Metal SK-EMT Döğergücü FK

Saat: 14.00 / Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor

Saat: 14.00 /Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor

Saat: 16.00 Talas Anayurtspor-Döğerspor

Saat: 16.00 / Özvatanspor-Amaratspor - KAYSERİ