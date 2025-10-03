Haberler

Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme 3. Hafta Maç Programı

Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme 3. Hafta Maç Programı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı Pazar günü oynanacak maçlarla devam ediyor. Haftanın programında önemli karşılaşmalar yer alıyor.

Kayseri Şeker Mustafa Kılınç Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

İlk 2 haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de pazar günü oynanacak olan karşılaşmalar ile heyecan devam edecek. 3. haftanın ilk maçı Gaziosmanpaşaspor ile Erciyes Esen Makina FK arasında saat 12.00'de oynanacak. Hacılar Erciyesspor ise 3. haftayı hükmen galibiyetle kapatacak. Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 3. haftanın maç programı şu şekilde;

5 Ekim 2025 Pazar

Saat: 12.00 / G.O.Paşaspor-Erciyes Esen Makina FK

Saat: 14.00 Esen Metal SK-EMT Döğergücü FK

Saat: 14.00 / Kayseri Şekerspor-Argıncıkspor

Saat: 14.00 /Kayseri Atletikspor-Başakpınarspor

Saat: 16.00 Talas Anayurtspor-Döğerspor

Saat: 16.00 / Özvatanspor-Amaratspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Enflasyon eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 33,29 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemedi! Legia Varşova'nın kaptanından Zeki Yavru'ya büyük saygısızlık

Yenilgiyi hazmedemedi! Türk futbolcuya büyük saygısızlık
Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı olay oldu

Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.