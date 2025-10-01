Haberler

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. Hafta Sonuçları Açıklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maçta toplam 25 gol atıldı, haftanın en gollü karşılaşmasında Erciyes Esen Makina FK ile Kayseri Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5 Ekim Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Erciyes Esen Makina FK ile Kayseri Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı ve tam 8 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 4-4 Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Döğerspor 4-0 G.O.Paşaspor

Kayseri Şekerspor 3-0 Amaratspor

Özvatanspor 4-1 Başakpınarspor

Kayseri Atletikspor 2-1 E.M.T Döğergücü FK

Argıncıkspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.