Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. Hafta Sonuçları Açıklandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de 2. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5 Ekim Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Erciyes Esen Makina FK ile Kayseri Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı ve tam 8 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 4-4 Erciyes Esen Makina FK

Kayseri Döğerspor 4-0 G.O.Paşaspor

Kayseri Şekerspor 3-0 Amaratspor

Özvatanspor 4-1 Başakpınarspor

Kayseri Atletikspor 2-1 E.M.T Döğergücü FK

Argıncıkspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ