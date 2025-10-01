Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 2. Hafta Sonuçları Açıklandı
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 1. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 2. hafta geride kalırken, toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5 Ekim Pazar günü oynanacak olan 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Erciyes Esen Makina FK ile Kayseri Esen Metal SK 4-4 berabere kaldı ve tam 8 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 2. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK 4-4 Erciyes Esen Makina FK
Kayseri Döğerspor 4-0 G.O.Paşaspor
Kayseri Şekerspor 3-0 Amaratspor
Özvatanspor 4-1 Başakpınarspor
Kayseri Atletikspor 2-1 E.M.T Döğergücü FK
Argıncıkspor 2-0 Hacılar Erciyesspor
Talas Anayurtspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen) - KAYSERİ