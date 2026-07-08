Haberler

Kayseri Şeker'in çocuklara hizmet verecek yaz okulu başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Şeker Fabrikası, çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yaz okuluna başladı. 8-14 yaş arası 792 çocuk, futbol, güreş, satranç ve masa tenisi branşlarında eğitim alacak.

Kayseri Şeker Fabrikası'nın, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği yaz okulu başladı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Şeker Spor Tesisleri'nde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, çocukları Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Çiçek, Kayseri Şeker'in yalnızca tarımsal faaliyetlerle sınırlı kalmayarak sosyal sorumluluk alanında da önemli işler gerçekleştirdiğini, 14 yıldır düzenlediği yaz okulunun güreş ve ERVA gibi projelere verdiği desteğin takdire değer olduğunu kaydetti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay da yaz okulunun çocukların geleceğine yapılan en değerli yatırımlardan biri olduğunu ifade etti.

Okulun sadece Kayseri'de değil, Boğazlıyan'da da düzenlendiğini belirten Akay, bu yıl Kayseri'de 642, Boğazlıyan'da ise 150 çocuğun programa katıldığını anlattı.

Konuşmaların ardından Kayseri Şeker ERVA Boks Takımı sporcuları gösteri düzenledi.

Kayıt yaptıran 8-14 yaş aralığındaki 792 çocuğa, futbol, güreş, satranç, masa tenisi branşlarında, alanında uzman kişiler tarafından eğitim verilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı

Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında

İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı