Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği sona erdi
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Okul Sporları Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını törenle aldı.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Temsilcileri ve Okul Yöneticileri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor