Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği sona erdi

Kayseri Okul Sporları Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Temsilcileri ve Okul Yöneticileri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ