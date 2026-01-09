Haberler

Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği sona erdi

Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği sona erdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Kayseri Okul Sporları Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını törenle aldı.

Kayseri Okul Sporları Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara düzenlenen tören ile kupa ve madalyaları, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Temsilcileri ve Okul Yöneticileri tarafından takdim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu

7 dev şirkete şafak baskını! Gözaltılar var