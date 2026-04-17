Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylık sürecine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonunun (ACES) İtalya, İspanya, Çekya, Slovakya ve diğer ülkelerden gelen delegasyon heyetini misafir ettiklerini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaret ve endüstri şehri olmakla birlikte tarım ve hayvancılığı da önemseyen yaklaşım sergilediğini söyledi.

Kayseri'de sporu her yaşa yayacak anlayışla hareket ettiklerini anlatan Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehirleri Töreni'nde "Altın Bayrak" ödülünü kendilerine layık gören ACES heyetine teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin 2024'te "Avrupa'nın en iyi spor şehri" ünvanını alınca 2029 Dünya Spor Başkentliği konusunda cesaretlendiğini dile getirdi.

ACES heyetinin 3 gün boyunca kentte incelemelerde bulunacağını dile getiren Büyükkılıç, heyetin kentin spor altyapısını yakından göreceğini ifade etti.

ACES Başkanı Gian Francesco Lupatelli de Türkiye ile dostluklarının 20 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirtti.

Estonya'da düzenledikleri toplantıda Kayseri'nin adaylığı konusunda güzel gelişmeler kaydedildiğini anlatan Lupatelli, çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Toplantıya 9 ülke temsilcisinin katıldığı bilgisini veren Lupatelli, Kayseri'yi yakından tanıdıklarını, 2029 yılında kenti 2029 Dünya Spor Başkenti olarak görmeyi umduklarını söyledi.

Program, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
