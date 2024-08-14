Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden üç isim U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildi
Kadınlar 3.Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün genç oyuncuları Asiye Damla Kasap, Nisa Nur Yıldırım ve Ayşenur Köyönü, U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildi.
Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden üç isim U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildi.
Kadınlar 3.Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün gelecek vaat eden genç oyuncuları Asiye Damla Kasap, Nisa Nur Yıldırım ve Ayşenur Köyönü 15-19 Ağustos'ta yapılacak olan U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildiler.
1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvasına katılacak olan U15 Kız Milli Takım kadrosunu belirlemek için Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından düzenlenen seçme kampı, 15-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Riva'da iki grup olarak gerçekleştirilecek. İlk grup 15-17 Ağustos, 2. grup 17-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Riva'da kampa katılacak. Belirlenen 6 kaleci, iki grupta da çalışmalarda yer alacak. 2010 doğumlu oyuncuları kapsayan kampta ilk grupta 30, ikinci grupta 30; toplam 66 futbolcu milli takım forması için şans bulacak. 66 futbolcu arasında Kayseri Kadın FK'dan üç isim ay-yıldızlı formayı giymek için kampa katılacak. - KAYSERİ