Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nden üç isim U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildi.

Kadınlar 3.Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün gelecek vaat eden genç oyuncuları Asiye Damla Kasap, Nisa Nur Yıldırım ve Ayşenur Köyönü 15-19 Ağustos'ta yapılacak olan U15 Kız Milli takım seçme kampına davet edildiler.

1-8 Ekim 2024 tarihlerinde Bosna Hersek'te Gelişim Turnuvasına katılacak olan U15 Kız Milli Takım kadrosunu belirlemek için Teknik Direktör Hilal Başkol tarafından düzenlenen seçme kampı, 15-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Riva'da iki grup olarak gerçekleştirilecek. İlk grup 15-17 Ağustos, 2. grup 17-19 Ağustos 2024 tarihlerinde Riva'da kampa katılacak. Belirlenen 6 kaleci, iki grupta da çalışmalarda yer alacak. 2010 doğumlu oyuncuları kapsayan kampta ilk grupta 30, ikinci grupta 30; toplam 66 futbolcu milli takım forması için şans bulacak. 66 futbolcu arasında Kayseri Kadın FK'dan üç isim ay-yıldızlı formayı giymek için kampa katılacak. - KAYSERİ