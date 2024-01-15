Üye Girişi
Haberler

Kayseri Kadın FK, Kocaeli Bayan FK ile berabere kaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kadınlar 1. Lig B Grubu 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Kocaeli Bayan FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Zeynep Bilir ve Kübra Deniz gol attı.

Kadınlar 1. Lig B Grubu 9. haftasında Kayseri Kadın FK, evinde oynadığı maçta Kocaeli Bayan FK ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Aydoğan Mantar, Furkan Emre Arslan, Sinem Özpınar

Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, İlayda Karakaya, Saniye Aslano, Gülşen Urgun, Rabia Behlül Koç, Medine Aykaç, Bahar Özen, Thuany Gomes, Nagehan Tulğar, Zeynep Bilir, Buse Kırbaş (Biricik Nur Koynar dk.75)

Kocaeli Bayan FK: Sudenur Yolcu, Sıla Fidan, Buse Dağdelen, Dilara Atan, Kübra Deniz, Feyza İrtürk, Ceydanaz Özgen, Sultan Akyol, Özge Arslan, Erva Kosovalı

Goller: Zeynep Bilir (dk.75) (Kayseri Kadın FK), Kübra Deniz (dk.53 pen) (Kocaeli Bayan FK) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aydoğan Kayseri Kocaeli Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title