Kayseri Kadın FK, deplasmanda Sakarya'yı 2-0 mağlup etti
Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Kadınlar 1. Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri Kadın FK, deplasmanda oynadığı maçta Sakarya Kadın FK'yı 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar ligdeki ikinci galibiyetini aldı.
Stat: Sakarya Erenler Atatürk Stadı
Hakemler: Furkan Köknar, Oğuz Satıroğlu, Gül Mazreku
Sakarya Kadın FK: Sıla Burgucu, Yağmur Begüm Demirel, Selma Orhan, Gaye Şahinoğlu, Edanur Kırcalı, Canan Bakaç, Hande Eriş, Buse İskender (Sılanur Köse dk.46), Sude Nur Kapdan (Sedanur Özdemir dk.46), Nilsu Gül (Betül Mihriban Toy dk.40), Ayşegül Ateş
Kayseri Kadın FK: Zeynep Gündoğdu, Mayllene Oliveira (Biricik Nur Köyyar dk.70), Zeynep Bilir, Rabia Behlül Koç, Medine Aykaç, Nagehan Tulğar (Buse Kırbaş dk.81), İlayda Karakaya, Canset Yiğit, Bahar Özen, Saniye Arslano, Ogheneburme Osaretin Ikkhua
Goller: Ogheneburme Osaretin Ikkhua (dk.34 ve 68) (Kayseri Kadın FK)
Sarı Kartlar: Selma Orhan, Yağmur Begüm Demirel (Sakarya Kadın FK), İlayda Karakaya, Medine Aykaç Ogheneburme Osaretin Ikkhua (Kayseri Kadın FK) - KAYSERİ