Kayseri İncesu Karması Türkiye Şampiyonu Oldu

Kayseri İncesu Karması Türkiye Şampiyonu Oldu
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10. TAF Küçükler Atletizm Final müsabakalarında Kayseri İncesu İlçe Karması, Konya'da gerçekleştirilen yarışmalarda Türkiye şampiyonu unvanını kazandı. Takımın antrenörleri ve sporcuları başarılarıyla dikkat çekti.

10. TAF Küçükler Atletizm Final müsabakalarında Kayseri İncesu İlçe Karması Türkiye şampiyonu oldu.

10. TAF Küçükler Atletizm Final müsabakaları, 31 Temmuz'da Konya Atletizm pistinde gerçekleştirildi. Kayseri İncesu Karması'ndan müsabakalara 8 sporcu katıldı. Sporcular müsabakalara antrenörler Özge Tepedaş, Onur Altun, Süleyman Bekmezci, Adil Kiratik ve Serdar Sırma Aydoğan nezaretinde çıktı. Müsabakalar sonunda Kayseri İncesu Karması, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, "Başarılarından dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ederiz" açıklaması yapıldı.

Müsabakalarda derece alan sporcular ise şu şekilde:

Berat İşler, uzun atlamada Türkiye ikincisi

Yiğit Doğanoğlu, 60 metre engelde Türkiye şampiyonu

Anıl Berkay Köroğlu 1000 metrede Türkiye üçüncüsü - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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