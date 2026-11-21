Kayseri İl Hakem Kurulu Süper Amatör Küme'de 5. hafta hakemlerini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta yarın oynanacak maçlarla devam edecek; İl Hakem Kurulu haftanın hakemlerini açıkladı. Gaziosmanpaşaspor'un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor, en yakın takipçisi Develispor'a konuk olacak.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Gaziosmanpaşaspor'un BAY geçtiği haftada lider Hacılar Erciyesspor en yakın takipçisi Develispor'a konuk olacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:
Amaratspor-Kayseri Yolspor: Umut Enes Kaya
Büyük Toramanspor-Argıncıkspor: Ömer Keleş
Kocasinan Ülküspor-Erciyes Esen Makina FK: Mustafa Emin Erkuş
Develispor-Hacılar Erciyesspor: Esat Sabuncu
Döğergücü FK-Kayseri Atletikspor: Mert Mustan Müsüroğlu