Kayseri İkinci Amatör Küme Gruplarına Emektar Spor Adamlarının İsimleri Verildi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ahde vefa hareketini sürdürüyor. Son olarak fikstürü çekilen İkinci Amatör Küme'nin 4 grubuna Kayseri'nin emektar spor adamlarının isimleri verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, ahde vefa hareketi olarak il genelinde oynanan futbol liglerine emektar spor adamlarının isimlerini vermeye devam ediyor. Süper Amatör Küme ve Birinci Amatör Küme'nin ardından son olarak Kayseri İkinci Amatör Küme'de fikstürle belirlenen gruplara verilecek isimler belli oldu. ASKF'den yapılan açıklamaya göre A Grubu'na Burhan Çerçioğlu, B Grubu'na Hacı Yusuf Şahin,C Grubu'na Hasan Çiftçi ve D Grubu'na Ömer Kuş isimleri verildi. Burhan Çerçioğlu, Kayseri İdman Yurdu ile Kayseri futboluna birçok önemli isim kazandırmıştı. Hacı Yusuf Şahin ise Yerköyspor Spor Kulübü ile önemli hizmetlere imza attı.

İncesu ilçesinde futbolun gelişmesinde önemli payı olan Hasan Çiftçi C Grubu ile onore edildi. Kayseri Kafkasspor'un kurucu başkanı olarak Ömer Kuş'un ismi D Grubu'na verildi. - KAYSERİ