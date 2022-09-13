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Kayseri haberleri: Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

Spor Haberleri

Kayseri haberleri: Giresunspor, Kayseri'de kampa girecek

Edinilen Kayseri haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Kayseri'de kamp yapacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen hafta oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından 4 gün izin verilen takımın, ligde 7. haftayı bay geçeceği hatırlatıldı.

Milli maçlar nedeniyle de sezona ara verileceği aktarılan açıklamada, "Futbol A takımımız, Spor Toto Süper Lig'e verilecek milli arayı değerlendirmek amacıyla 15-25 Eylül tarihlerinde Kayseri Library Otel'de 10 günlük kamp gerçekleştirecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor

Fatih Karagümrük Giresunspor Kayseri Spor Haberler

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