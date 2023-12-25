Kayseri Esen Metal SK, 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek liderliğe yükseldi
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 10. haftasında Kayseri Esen Metal SK, rakibi 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek grupta yeniden liderliğe yükseldi.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 10. haftasında Kayseri Esen Metal SK, rakibi 1966 Turanspor'u 6-0 yenerek grupta yeniden liderliğe yükseldi.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Erkan Kırçıl, Yasin Emre Ceylan, Ahmet Yıldız
Kayseri Esen Metal SK: Mehmet Başer, Mehmet Doğru, Bahadır Sarıçiçek, Tugay Aydoğan, Mikail Akdaş, Mehmet Tatlı, Selim Yağmur, Ömer Kaya, Hakan Bahran, Beytullah Özcan, ( Serdar Karaduman dk. 46), Batuhan Şimşek, (Ziyahan Elbaşı dk. 25)
1966 Turanspor: Baykal Altay, Alim Koçer, Emre Akyüz, Osman Karapınar, Ramazan Sinanoğlu, Hüsnü Can Turgut, Kadir Güngör, Mehmet Kıraç, Murat Kıraç, Doğukan Bayhan, Muhammed Tarık Tiryaki
Goller: Bahadır Sarıçiçek (dk. 2), Selim Yağmur (dk. 15), Mehmet Tatlı (dk. 50,61), Serdar Karaduman (dk. 75, 82) (Kayseri Esen Metal SK) - KAYSERİ