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Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü Zonguldak Kömürspor maçı için yola çıktı

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Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü, Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maç için karayoluyla Zonguldak'a gitti. Takımda sadece Enes Koçoğlu sakatlık nedeniyle eksik.

Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü yarın oynayacağı Zonguldak Kömürspor maçı için karayolu Zonguldak'a gitti.

TFF 3.Lig 4. Grup ekiplerinden Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü ligin 1.haftasında Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarını tamamlayan mavi-siyahlılar karayolu ile Zonguldak'a gitti.

21 kişilik kadro ile Zonguldak'a giden mavi-siyahlı takımda sakatlığı bulunan Enes Koçoğlu dışında eksik bulunmuyor.

Yarın oynanacak olan Zonguldak Kömürspor ile Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaşması saat 16.00'da başlayacak ve hakem Kaan Kara düdük çalacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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