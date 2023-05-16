Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kayseri ekibi Jimnastikte Türkiye ikincisi oldu

Kayseri ekibi Jimnastikte Türkiye ikincisi oldu

Spor Haberleri

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Rüya Jimnastik Spor Kulübü büyük erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi, yıldız erkeklerde iste takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Rüya Jimnastik Spor Kulübü büyük erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi, yıldız erkeklerde iste takım halinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Kayseri'ye dönen Hasan Bulut ve Mert Efe Kılıçer'den oluşan büyükler takımı şampiyonayı ikinci, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Mehmet Eren Kökoğlu, Göktuğ Ömer Ceylan, Onurhan Demir ve Hüsnü Aktaş'tan oluşan yıldızlar takımı ise üçüncü olarak tamamladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye şampiyonasından derecelerle dönen sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin ile Aziz Baran Atay'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayseri Seçim Sonuçları
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kayseri Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kayseri Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title