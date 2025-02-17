Kayseri Döğerspor, Play-Out Maçında İsmail Okumuş FK'yı 3-0 Mağlup Ederek Lige Tutundu
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Kayseri Döğerspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı. İsmail Okumuş FK ise ligi kaybederek veda etti.
Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında, Kayseri Döğerspor rakibi İsmail Okumuş FK'yı 3-0 yenerek lige tutunurken İsmail Okumuş FK ise lige veda etti.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Umut Enes Kaya
Kayseri Döğerspor: Yusuf Yavuz, Kasım Alıcı, Batuhan Duran (Samet Kaan Karaca dk. 78), Mehmet Tahir Kalem, Mehmet Kurtuluş, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan (Harun Çetin dk. 55), Mehmet Ali Öncü (Efe Samet Şahin dk. 73), Samet Türk
İsmail Okumuş FK: Çınar Bozlağan, Burak Çalış (Selahattin Efe dk. 58), Salih Karadağ (Mehmet Metin dk. 27), D. Orhan Taşkesen, Muhammet Raşit Kılıç, Elburan (Ali Çiğdem dk. 58), Kaan Kubilay, Musa Gümüş, Mehmet Emin, Malik Şimşek, Fatih Basın (Üzeyir Keskin dk. 80)
Goller: Hüseyin Can Uçar (dk. 46), Batuhan Duran (dk. 59), Samet Türk (dk. 83) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ