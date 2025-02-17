Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kendini vurdu
DEM Partili Tatvan Belediye Başkanı gözaltına alındı

İlk hamlesi resmi indirmek olmuştu! Belediye başkanı gözaltına alındı
Selçuk Üniversitesi'nde silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali

Kayseri Döğerspor, Play-Out Maçında İsmail Okumuş FK'yı 3-0 Mağlup Ederek Lige Tutundu

Kayseri Döğerspor, Play-Out Maçında İsmail Okumuş FK'yı 3-0 Mağlup Ederek Lige Tutundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında Kayseri Döğerspor, rakibi İsmail Okumuş FK'yi 3-0 yenerek ligde kalmayı başardı. İsmail Okumuş FK ise ligi kaybederek veda etti.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme Play-Out karşılaşmasında, Kayseri Döğerspor rakibi İsmail Okumuş FK'yı 3-0 yenerek lige tutunurken İsmail Okumuş FK ise lige veda etti.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mert Karslı, Umut Enes Kaya

Kayseri Döğerspor: Yusuf Yavuz, Kasım Alıcı, Batuhan Duran (Samet Kaan Karaca dk. 78), Mehmet Tahir Kalem, Mehmet Kurtuluş, Buğra Kara, Emre Öztürk, Hüseyin Can Uçar, Burak Arslan (Harun Çetin dk. 55), Mehmet Ali Öncü (Efe Samet Şahin dk. 73), Samet Türk

İsmail Okumuş FK: Çınar Bozlağan, Burak Çalış (Selahattin Efe dk. 58), Salih Karadağ (Mehmet Metin dk. 27), D. Orhan Taşkesen, Muhammet Raşit Kılıç, Elburan (Ali Çiğdem dk. 58), Kaan Kubilay, Musa Gümüş, Mehmet Emin, Malik Şimşek, Fatih Basın (Üzeyir Keskin dk. 80)

Goller: Hüseyin Can Uçar (dk. 46), Batuhan Duran (dk. 59), Samet Türk (dk. 83) (Kayseri Döğerspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Genç kadın eğlence mekanının tuvaletinde dehşeti yaşadı
img

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu
img

Kuzey Marmara'da feci kaza! Ünlü iş insanı ağır yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar'ın paylaşımı endişelendirdi

Özcan Deniz'den kötü haber! Eşi Samar Dadgar paylaştı
İsrail saldırısında Hamas komutanı Muhammed Şahin hayatını kaybetti

Zamanlama manidar! İsrail'den Orta Doğu'yu karıştıracak suikast
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısına şoke oldu
Yılın aşkında dikkat çeken yaş farkı! Tom Cruise ile Ana de Armas'ın o görüntüleri büyük ses getirdi

Yılın aşk bombasında dikkat çeken yaş farkı
İmamoğlu'ndan Lütfü Savaş'a yaylım ateşi: Hiçbir sözünü muhatap almam

CHP'den ihraç edilen ismi kameralar önünde topa tuttu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.