Üye Girişi
Haberler

Kayseri Döğergücü, stoper Gökhan Açıkgöz'ü transfer etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayseri Döğergücü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için stoper Gökhan Açıkgöz'ü transfer etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Döğergücü, dış transferde stoper Gökhan Açıkgöz'ü renklerine bağladı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayseri Döğergücü, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala kadrosuna önemli takviyeler yapan Döğergücü, son olarak İzmir ekibi Tire 2021 Futbol Kulübü forması giyen tecrübeli stoper Gökhan Açıkgöz'ü transfer etti. 1993 doğumlu başarılı oyuncu yeni sezonda kırmızı-siyah formayı giyecek.

Döğerspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Gökhan Açıkgöz. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Tire 2024 FK'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile kulübümüz anlaşma sağladı" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gökhan Açıkgöz kayseri Güncel Futbol Spor

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcası Salim Güran'ın yanıt veremediği soru

İfadesi ortaya çıktı! İşte Narin'in amcasının yanıt veremediği soru

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı

 Narin'in akrabalarından tehdit! 'Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor'

Narin'in akrabalarından tehdit! "Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor"
Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
10 Eylül TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Gülbin Tosun NOW'da neden yok? Gülbin Tosun kanaldan kovuldu mu? Narin'in annesi kim adı ne, Yüksel Güran kimdir? Narin'in babası kim adı ne, Arif Güran kimdir? MasterChef Baklava tarifi! En güzel Baklava tarifi! Baklava tarifi nasıl yapılır? Baklava için malzemeler! Versatil ne demek? Antalya elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi Bursa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Gemlik, Mudanya, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Salihli, Alaşehir, Saruhanlı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Konak, Torbalı, Ödemiş elektrik kesintisi Gaziantep elektrik kesintisi! 10-11 Eylül İslahiye, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi
title