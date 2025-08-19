Kayseri Demirspor, Antrenör Nihat Demir ile Anlaştı

Kayseri Demirspor, Antrenör Nihat Demir ile Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Demirspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Nihat Demir ile anlaşarak genç oyunculara odaklanmayı hedefliyor. Kulüp başkanı Yılmaz Öztürk, bu anlaşmanın takıma yeni bir soluk getireceğini belirtti.

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Demirspor; yeni sezon öncesinde Antrenör Nihat Demir ile anlaşma sağladı.

Kayseri'nin en köklü kulüplerinden biri olan Kayseri Demirspor; Birinci AmatörKüme'de şampiyonluk kovalamaya hazırlanıyor.Mavi lacivertli takım yeni sezon ilk olarak AntrenörNihatDemir ile anlaşma sağladı.KulüpBaşkanı Yılmaz Öztürk, anlaşmanın iki taraf için hayırlı olmasını dileyerek; "Nihat hocamızla birlikte gençlere daha çok çıkacağız.Gençlerin ağırlıkta olduğu bir kadro oluşturarak hak ettiğim yere dönmek istiyoruz. Hum takımımızı hem de tesislerimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi. Kulüp Genel Kaptanı Mustafa Koçakoğlu ise bu anlaşma ile yeni bir sayfa açtıklarını ve hem altyapı hem de A Takım ile birlikte yeni başarılara imza atacaklarını söyledi.

Antrenör Nihatdemir ise Kayseri'nin en köklü kulüplerinden birine imza atmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İmamoğlu'na açıkça soruldu: Mansur Yavaş aday olursa destek verir misiniz?

İmamoğlu'na açıkça soruldu: Yavaş aday olursa destek verir misiniz?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine yanıt

Memurların grevi hemen bitmeyecek gibi! Teklife yanıt geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.