Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Yeni Futbol Ligi İsimleri Açıklandı

Kayseri'de Yeni Futbol Ligi İsimleri Açıklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi'nin isimlerini belirledi. Süper U-18 Ligi İbrahim Koltuk, U-18 Ligi Mustafa Korkmaz ve U-14 Ligi Necati Karadağ ismi ile oynanacak.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Kayseri Futbol İltemsilciliği 2024-2025 sezonunda Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Liginin isimlerini belirledi.

Kayseri'de her sezon oynanan futbol liglerine ahde vefa olarak Kayseri'de futbola hizmet vermiş isimlerini veren AmatörSporKulüpleri Federasyonu, başlayan üç lige verdiği isimleri açıkladı. Kayseri Amatör Spor kulüpleri Federasyonu ve Futbol İlTemsilciliği yaptığı toplantı sonrasında Süper U18 Ligi, U18 Ligi ve U14 Ligi'nin bu sezon hangi isimle oynanacağını açıkladı. Buna göre; Süper U-18 Ligi uzun süre Kayserispor altyapısında görev yapan İbrahim Koltuk ismi ile oynanırken, U-18 Ligi eski Kayseri Futbol İlTemsilcilerinden Mustafa Korkmaz ismi ile oynanacak.

U-14 Ligi ise Kayseri'ye uzun süre antrenör olarak hizmet veren ve sayısız oyuncu yetiştiren Necati Karadağ ismi ile oynanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Korkmaz Yerel Haberler Karadağ kayseri Futbol Yaşam Spor

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Metin Arolat'ın son anları! Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı

Hayata döndürmek için her şeyi yaptılar ama olmadı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });