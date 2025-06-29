Kayseri'de Yaz Spor Okulları 16 Branşta Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 21 tesis ve 5 parkta hizmete sunduğu yaz spor okulları 16 branşta başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz spor okulları, 21 spor tesisi ve 5 parkta kapılarını açtı.

Futbol, basketbol, yüzme, okçuluk, tenis, kick boks gibi 16 farklı branşta verilen eğitimlerle, çocuklar ve gençler hem fiziksel hem de sosyal yönden gelişme fırsatı buluyor.

Spor okullarına katılan çocukların aileleri ise hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.