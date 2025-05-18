Kayseri'de Sup Festivali Coşkusu

Kayseri'de Sup Festivali Coşkusu
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Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Sup Festivali'nde 150 sporcu Zamantı Irmağı'nda kürek çekti. Üçüncüsü gerçekleştirilen festivalde sporcular, suya çıkarak bir koreografi oluşturdu ve doğal parkuru tamamladı.

Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir araya gelen sporcular, Zamantı Irmağı'nda düzenlenen "Sup Festivali"nde kürek çekti.

Tomarza İlçesindeki Böke Mahallesi yakınlarından geçen Zamantı Irmağı'nda, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Gaziantep'ten yaklaşık 150 sporcu bir araya geldi.

Zamantı Kano Sup Yöneticisi İbrahim Köse, AA muhabirine, Sup Festivali'ni üçüncü kez düzenlediklerini söyledi.

Kayseri'ye ve Tomarza'ya güzel bir değer kazandırdıklarını vurgulayan Köse, "Katılımcılarımız Mersin, Hatay, Ankara, Kahramanmaraş ve Gaziantep'ten geliyor. Yaklaşık 150 sporcu var. Aynı anda suya çıkacağız. Bu üçüncüsü olacak. Güzel bir değer oldu. Bu sene daha kalabalık oldu. Umarım yenilerini yaparız. 11 kilometrelik bir parkura çıkacağız. Ziyaretçileri misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Umarım devamı gelir." dedi.

Akdeniz Sup Yöneticisi Fuat Aracı da bölgenin sup yapmak için oldukça uygun olduğunu söyledi.

Etkinlik öncesi sporcular kürek sörfü olarak da bilinen supları (Stand Up Paddle) bir araya getirerek ay yıldız koreografisi yaptı.

Sporcular daha sonra Zamantı Irmağı'ndaki doğal parkuru sup kullanarak tamamladı.

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği de etkinlikte yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bot ve kanolarla festivalde görev aldı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Spor
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