Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü

Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Kayseri'de Polis Haftası Dostluk Maçı Beraberlikle Sonuçlandı

Kayseri'de Polis Haftası Dostluk Maçı Beraberlikle Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen dostluk maçında Kayseri ASKF takımı ile Emniyetgücü takımı karşı karşıya geldi. Başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı maçta, iki takım 3-3 berabere kaldı.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kayseri'de dostluk maçı düzenlendi. Başlama vuruşunu Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yaptığı maçta Kayseri ASKF takımı ile Emniyetgücü karşılaştı. 6 golün atıldığı maç 3-3 berabere bitti.

Stat: Sümer

Hakemler: Ramazan Haymana, Recep Güneş, Yasin Emre Ceylan

Kayseri ASKF: Hüseyin Göktaş, Kurtuluş Karamustafa, Serhat Çolukan, Ahmet Yıldız, Ali İhsan Kabakcı, Metin Kösedağ, Ömer Tekeş, Fatih Altun, Mutlu Önal, Hüseyin Akay, Fatih Çağan, Ahmet Çiçek

Emniyetgücü: Kemal Kaya, Mustafa Topal, Baki Köroğlu, Volkan Odyakmaz, Zafer Akpınar, Adnan Akalın, Yasin Zeki, Atanur Aydın, Haydar Alp Kaynar, Süleyman Deniz, Mesut Oğuz, Osman Demirtepe

Goller: Fatih Altun, Ömer Tekeş, Volkan Odyakmaz (KK) (Kayseri ASKF) Yasin Zeki, Volkan Odyakmaz (2) (Emniyetgücü) - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.