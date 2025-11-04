Kayseri'de Okçuluk İl Birinciliği'nde Başarı

Kayseri'de düzenlenen Cumhuriyet Kupası Salon Okçuluk İl Birinciliği yarışmalarında, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları önemli dereceler elde etti.

Cumhuriyet Kupası Salon Okçuluk İl Birinciliği yarışmalarında, Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları 4 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazandı. Yapılan müsabakalarda 09-10 Yaş Klasik Yay Kadınlar kategorisinde Sümeyra Güçlü altın madalya, 11-12 Yaş Klasik Yay Kadınlar kategorisinde Buğlem Özdemir altın, Gupse Gülperi Öztürk gümüş, Ayşe Hafsa bronz madalya kazanırken, Sare Benzeş ise dördüncü oldu.

Yine 13-14 Yaş Klasik Yay Kadınlar kategorisinde Nur Efşan Yılmaz altın madalya alırken, 13-14 Yaş Makaralı Yay Kadınlar kategorisinde de Nisanur Armağan altın, Melike Hiçyılmaz ise gümüş madalya aldı. Erkeklerde ise 13-14 Yaş Makaralı Yay Erkekler Kategorisinde Mehmet Tuğra Demir gümüş madalyanın sahibi oldu. - KAYSERİ