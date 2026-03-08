Haberler

Kayseri'de kadın hakemlere 8 Mart jesti

Güncelleme:
Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oynanan futbol maçları öncesinde kadın hakemlere çiçek takdim edildi. Etkinlik, kadın hakemlere olan destek ve farkındalığı artırmayı amaçladı.

Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla oynanan Argıncıkspor-Döğergücü ve Döğerspor-Özvatanspor karşılaşması öncesinde kadın hakemlere çiçek takdim edildi.

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 22. Haftasında bugün Argıncık Stadında oynanan Döğergücü FK- Argıncıkspor ve Döğerspor- Özvatanspor maçı öncesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Karşılaşmalar öncesi ve sonrası sahaya çıkan 3 kadın hakeme çiçek verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şube Başkanı İbrahim İmrağ tarafından takdim edilen çiçekler sonrası kadın hakemler kısa süreli şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Tribünlerde bulunan taraftarlar da alkışlarla etkinliğe destek verdi. Kadın hakemlere verilen çiçekler sonrası sahada samimi görüntüler oluştu. Etkinlik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmesi açısından takdir topladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
