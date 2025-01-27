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Kayseri'de Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı

Kayseri'de Geleneksel Futbol Turnuvası Başladı
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Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenen futbol turnuvası, Bekir Yaşar Arın'ın anısına gerçekleştiriliyor. Turnuva, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen futbol turnuvası, Bekir Yaşar Arın'ın hatırasına ithafen başladı. Turnuva, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor.

Turnuvanın açılış töreni, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Törenin ardından, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yedikaya ile merhum Bekir Yaşar'ın ailesi ilk vuruşu yaparak turnuvayı resmen başlattı. Altı takımın katıldığı turnuvadaki tüm takımlar, centilmenlik ruhuyla kıyasıya mücadele ederken, dostluk ve rekabeti bir arada yaşayacak. Turnuva boyunca heyecan dolu maçlar izlenirken, katılımcılar hem spor yapmanın hem de sosyal bağları güçlendirmenin keyfini çıkaracak.

Turnuvada dereceye giren takımlara birbirinden özel ödüller verilecek. Ödüller, hem takımların başarısını taçlandıracak hem de organizasyonun önemini pekiştirecek. Bekir Yaşar Arın'ın hatırasını yaşatmak ve topluluk içinde birlik ruhunu artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, meslektaşlar arasında güçlü bağlar kurulmasını da hedefliyor. Turnuva, sporun birleştirici gücünü ve geçmişe duyulan vefayı bir araya getiriyor.

Turnuva, önümüzdeki haftalarda yapılacak final maçları ve ödül töreni ile sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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