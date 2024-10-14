Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de ERVA Projesi ile Spor Okulları Faaliyete Geçti

Kayseri'de ERVA Projesi ile Spor Okulları Faaliyete Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Valiliği'nin öncülüğünde başlatılan 'Erdemlerimizle Varız (ERVA)' Projesi kapsamında açılan 43 spor okulu, ERVA Spor Kulübü Basketbol takımı U-14 liginde ilk galibiyetini aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilay ERVA Spor Okulunu ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Kayseri Valiliği öncülüğünde yürütülen Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında kentin farklı bölgelerine açılan 43 spor okulu ilk meyvelerini vermeye başladı. ERVASporKulübü Basketbol takımı lige galibiyet ile başladı.

ERVA Spor Kulübü Basketbol takımı U-14 liginde ilk maçını galibiyetle taçlandırdı. Ömer Halisdemir Spor Salonunda düzenlenen müsabakada Tekten Koleji ile karşılaşan ERVA Spor Kulübü müsabakadan 39-34 galip ayrıldı. Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Yeşilay ERVA Spor Okulunu ziyaret etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, himayelerinde başlatılarak, her mahalleye bir spor okulu projesi kapsamında Ömer Halisdemir Spor tesisi içerisinde açılarak, faaliyetlerine hız kesmeden devem eden Yeşilay ERVA Spor Okulunu ziyaret eden Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, antrenman yapan sporcularla bir araya gelerek sohbet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri Valiliği Yerel Haberler Gençlik kayseri Yaşam Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.