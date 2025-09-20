Kayseri'de "Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Yarışması" düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç'in anısına, Kayseri'de 36 sporcunun katılımıyla "Efe Erdem Sevinç Kayseri Jam Street Yarışması" düzenlendi.

Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kaykay Pisti'nde gerçekleştirilen yarışmada, 9 kadın ve 27 erkek sporcu mücadele etti.

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, etkinlikte yaptığı açıklamada, kaykay branşını Türkiye'de geliştirmek ve yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Kulüp sayısını 9'dan 140'lara kadar çıkardıklarını belirten Yıldız, hakem ve antrenör sayılarını da arttırdıklarını ifade etti.

Yıldız, kaykay sporuna Kayseri'den ciddi bir talep olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Burada ilk 3'e giren çocuklarımızı kendi içinde teknik kurulumuz değerlendirecek. Milli takım kamplarımıza almayı düşünüyoruz. Burada yetenekli gördüğümüz çocukları zaten hocalarımız da takip ediyor. Gelişim kamplarına alıyoruz. Türkiye Şampiyonası'nda da iyi bir derece elde ederse sporcuları yurtdışındaki yarışmalara götürüyoruz."

Yarışmada erkeklerde Ahmet Yusuf Özkutlu birinci, Can Berdan ikinci, Ebrar Bilgiç ise üçüncü olurken, kadınlarda da Hatice Sena Yüce birinci, Burçak Ergenç ikinci ve Beren Karaduman ise üçüncü oldu.