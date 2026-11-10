Kayseri'de Argıncıkspor Döğergücü FK ile 3-3 berabere kaldı, takımlar 10 kişi bitirdi

Kayseri'de Argıncıkspor Döğergücü FK ile 3-3 berabere kaldı, takımlar 10 kişi bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında Argıncıkspor ile Döğergücü FK 6 golün atıldığı maçta 3-3 berabere kaldı. İki takım da karşılaşmayı 10 kişi tamamladı; 70. dakikada her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü.
Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında 6 golün atıldığı karşılaşmada Argıncıkspor ile Döğergücü FK 3-3 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Osman Nuri Bayram
Döğergücü FK: Muhammed Eren İnalpulat, Ozan Özer, Hasan Kağan Karaarslan (Eymen Çelik dk. 75), Enes Musa Karaağaç, Arda Taştan, Enes Mustafa İlhan, Samet Emir Bilge, Halil İbrahim Demir, Arda Hasan Temir, Ali Tuna Kara, Kürşat Özcan Küçük
Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Memduh Çökük (Şahin Topuz dk. 60), Süleyman Çetiner, Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen
Goller: Enes Mustafa İlhan (dk. 9), Arda Taştan (dk. 28), Enes Musa Karaağaç (dk. 75) (Döğergücü FK), Eren Cem Çelebi (dk. 7,63), Yavuz selim Kılıçaslan (dk. 90) (Argıncıkspor)
Kırmızı kartlar: Arda Hasan Temir (dk. 70) (Döğergücü FK), Kaan Aşık (dk. 70) (Argıncıkspor)