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15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü turnuvası düzenlendi

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü turnuvası düzenlendi
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Kayseri'de 30 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anadolu Yıldızlar Taekwondo turnuvası düzenlendi. 4 gün süren turnuvada 280 müsabaka yapıldı.

Kayseri'de 300 sporcunun katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anadolu Yıldızlar Taekwondo turnuvası düzenlendi.

Taekwondo İl Temsilciliği tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anadolu Yıldızlar Taekwondo turnuvasına 30'a yakın kulüp ve 300 sporcu katılım gösterdi. Hacılar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 280 müsabaka yapıldı. 4 gün süren turnuvada birincilik alan isimler şunlar oldu;

Bayanlar: Nehir Gütük (29 kg), Gülcan Kaplan (33 kg), Elif Zehra İlhan (37 kg), Hatice Rana (41 kg), Ecrin Keskin (44 kg), Zeynep Sazak (47 kg), Berre Tekşut (51 kg), Yaren Özpınar (55 kg), Nisa Beren Erhan (59 kg), Betül Sağlam (+59 kg)

Erkekler: Yusuf Şimşek (33 kg), Talha Efe Şahin (37 kg), Halil Berke Kefkir (41 kg), Cihan Atıcı (45 kg), Mustafa Erdem (49 kg), Altay Aydoğdu (53 kg), Ramazan Efe Özkan (57 kg), Yusuf Talha Korucu (61 kg), Mert Salman (65 kg), Emir Haktan Aktepe (+65 kg)

Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek; turnuvaya katılan kulüplere ve yetkililerine teşekkür ederken müsabakaya katılan sporcuları da kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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