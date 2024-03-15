Kayseri Bölgesi Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Takım Halinde Şampiyon

Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri Bölgesi yıldızlarda takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, bireyselde de Kayserili sporcular önemli derecelere imza attı.

Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'de yapılırken, Kayseri takımı şampiyonadan madalyalar ile döndü. Kayseri Takımı, Eslem Yüce, Nilda Mira Şirin, Fatma Güney ile yıldızlarda takım halinde Türkiye birincisi olurken, bireyselde ise Mehmet Furkan Ayaslı Türkiye birincisi, Selim Karahan Türkiye üçüncüsü, Eslem Yüce Türkiye dördüncüsü, Mert İbrahim Özel Türkiye beşincisi oldu. Kayserili sporculardan Hale Derya Eroğlu da Türkiye altıncısı oldu ve TOHM baraj puanı attı.

Arzu Naz Yılmaz ve Mahmut Saban ise attıkları puan ile Federasyon baraj puanını geçme başarısı elde ettiler. - KAYSERİ