Üye Girişi
Haberler

Kayseri Birinci Amatör Küme 2024-2025 Sezonu Başlıyor

Kayseri Birinci Amatör Küme 2024-2025 Sezonu Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 6 Ekim Pazar günü başlıyor. Açılış maçları Argıncık Stadı'nda yapılacak ve 20 takım 2 grupta mücadele edecek.

Kayseri Birinci Amatör Küme'de 2024-2025 futbol sezonu 6 Ekim Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak.

Kayseri Birinci Amatör Küme müsabakaları hafta sonu ilk hafta maçları ile start alacak. Sezonun açılış maçları 6 Ekim Pazar günü Argıncık Stadı 1 ve 2 Nolu sahalarda saat 12.00'de oynanacak. 1. Amatör Küme'de yeni sezonda 2 grupta 20 takım mücadele edecek. İlk haftada Develi ve İncesu ilçelerinde müsabakalar oynanacak. Döğergücü Ligin 1. haftasını; Altındağ Akkışlaspor'un ligde çekilmesi sebebiyle hükmen galibiyetle geçecek. Kayseri Birinci Amatör Küme'de 1. hafta maç programı şu şekilde;

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu

12.00 Kocasinan Ülküspor-Kalespor

14.00 Gültepespor-Sarız Anadoluspor

16.00 Kocasinan Yemlihaspor-Talas Anayurtspor

06 Ekim 2024 Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu

12.00 Kayseri Futbol Academy-Yeni Erciyesspor

14.00 Kayseri Yolspor-Güneşspor

16.00 Kayseri Ömürspor-Buğdaylıspor

06 Ekim 2024 Pazar Sümer Stadı

13.00 Belsinspor-Anadolu Yıldızları

06 Ekim 2024 Pazar İncesu İlçe stadı

14.00 İncesu Gençlikspor-Sosun Birlikspor

06 Ekim 2024 Pazar Develi İlçe Stadı

14.00 Sindelhöyükspor-Gazi Osman Paşaspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Etkinlik kayseri Futbol 6 Ekim Pazar Yaşam Spor

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den İsrail'in Lübnan harekatına ilişkin ilk açıklama

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman? Az önce deprem mi oldu? 1 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });