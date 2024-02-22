Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Play-Off'a hazırlanıyor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'inde grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off hakkı kazanan Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Play-Off'ta ilk maçını 24 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İzmir BESK ile oynayacak.

2023-2024 Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele ettiği grupta ikinci sırayı alan Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü Play-Off oynama hakkı elde etmişti. 2. Lig A, B, C ve D olmak üzere toplam dört grupta maçlar tamamlandı. Grup birincileri direk yarı finale giderek rakiplerini beklemeye başlarken Kayseri Bedensel Engelliler Spor kulübü D grubu 2. si İzmir ile eşleşti. Deplasmanlı ve eleme usulü oynanacak olan Play-Off maçları 24 Şubatta başlayacak.

Kayseri Bedensel Engelliler Spor kulübü-İzmir eşleşmesinin ilk maçı Cumartesi günü İzmir'de oynanacak. Kayseri ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamlarken, yarın İzmir'e hareket edecek.KulüpBaşkanı Faruk Şahin, ligde ortaya koydukları başarılı oyunu Play-Off mücadelesinde de sürdürerek isimlerini 1. Lig'e yazdırmak istediklerini söyledi. - KAYSERİ