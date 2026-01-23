Haberler

Kayseri Atletikspor'dan 8 transfer

Kayseri Atletikspor, Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig'inde mücadele etmek için Antrenör Ufuk Başar ile anlaşarak 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Takım, hedefini 2. Lig olarak belirledi.

Bu sezon Voleybol Kadınlar Bölgesel Lig'de mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor, transfer atağına geçti. İlk olarak takımı emanet edeceği Antrenör Ufuk Başar ile anlaşan Kayseri ekibi ardından 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Voleybol Kadınlar Bölgesel Ligi'nde hedefini 2. Lig olarak belirleyen Kayseri Atletikspor, yeni sezon için kolları sıvadı. İlk olarak Antrenör Ufuk Başar ile anlayan ekip ardından 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Atletikspor, yeni sezon için parkeye inerek çalışmalarına başlarken sözleşme imzaladığı oyuncular ile dikkat çekti.

Atletikspor yaptığı açıklama ile Libero Melike Erdoğan, Smaçör Arzu Talip, Libero Gözde Akbulut, Smaçör Nisa Egeci, Pasör Dilara Albayrak, Orta Oyuncu Özge Özden Öcal, Orta Oyuncu Aylin Mete, Smaçör Belinay Türkmen ile anlaştığını duyurdu. - KAYSERİ

