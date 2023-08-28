Kayseri Analig Basketbol Takımları Türkiye'de Başarılı Sonuçlar Elde Etti

Kayseri Kız ve Erkek Basketbol takımları, Samsun'da düzenlenen Türkiye finalinde önemli bir başarı göstererek erkeklerde Türkiye üçüncüsü, kızlarda ise Türkiye beşincisi oldu. Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, takımların performansından memnuniyetini dile getirerek gelecek yıllarda da başarılarının devam edeceğini belirtti.

Kayseri Analig Basketbol takımları; Samsun'da oynanan final müsabakalarında erkeklerde Türkiye üçüncüsü, kızlarda ise Türkiye beşincisi oldu.

İzmir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Final müsabakalarını başarıyla tamamlayan Kayseri Kız ve Erkek Basketbol takımları, Samsun'da düzenlenen Türkiye finalinde mücadele etti. Final grubunda önemli bir başarı gösteren Kayseri takımları erkeklerde Türkiye üçüncüsü olurken, kız takımı ise Türkiye beşincisi oldu. Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam yaptığı açıklamada; "Final maçlarında bir mağlubiyet derecenizi belirliyor. Evlatların, ailelerin, yetiştiren antrenörlerin, hepsinin emeğine, ellerine sağlık. Ayrıca oyuncumuz Berke Ayan Fair-Play ödülünü aldı. Kayserimizi her yönü ile iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Derecemiz bu sene böyle oldu, ama seneye yine varız. Gençleri takip edin" dedi. - KAYSERİ