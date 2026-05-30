Kayseri'de Amatör futbola bayram izni

Kayseri amatörüne Kurban Bayramı izni. Kayseri'de bugün ve yarın amatör müsabakalar bayram nedeniyle oynanmayacak.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında yapılan toplantıda 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde müsabaka oynanmaması ve liglere 1 hafta bayram tatili verilmesi kararlaştırıldı. Kayseri İkinci Amatör Küme, U-13 Ligi, U-12 Ligi ve U-11 liglerinde Cumartesi ve Pazar günleri maç oynanmayacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, bayramı amatör küme takımlarının izinli geçireceğini belirterek; "Sezon başında yaptığımız planlama istikametinde Kurban Bayramında müsabaka oynatmayacağız. 2.Amatör Küme, U-13 Ligi, U-12 Ligi ve U-11 Ligi'nde bugün ve yarın bayram sebebi ile maçlar oynanmayacak.. Bu vesile ile tüm İslam Alemi'nin ve spor camiamızın Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi. - KAYSERİ

