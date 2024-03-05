Kayseri 2. Amatör Küme B Grubunda Sanayi Esnafspor Alsancakspor'u 4-3 Mağlup Etti
Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Sanayi Esnafspor, Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti. Maçta Zişan Tayyip Sağlamer'in attığı 4 golle Sanayi Esnafspor galip gelirken, Alsancakspor'un gollerini Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu ve Sezgin Lama kaydetti.
Kayseri 2. Amatör Küme B Grubunda ligin 2.haftasında Sanayi Esnafspor rakibi Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Tolga Selvi, Muharrem Karaca, Belinay Maraş
Sanayi Esnafspor: Battal Çoban, Emre Taşkın, Kerim Kudak, Seyhan Gül, Seyfi Atıcı, Tuğrul Çetin, Oktay Sevim, (Burak Kılıç dk.19), (Mehmet Kandemir dk.79), Furkan Karaağaç, (Muhammed dk.68), Zişan Tayyip Sağlamer, Serdar Durmuş, Şükrü Yapgu
Alsancakspor: Ali Çiftçi, Türker Yılmaz, Onur Kişi, (Serhat Mert dk.46), Oğuzhan Ceylan, Emre Öksüz, (Polat Soytürk dk.73), Bayram Çadır, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu, Ömer Kaya, (Mustafa Boztoprak dk.46)
Goller: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.39-43-48 penaltı ve 59) (Sanayi Esnafspor), Onur Dökmeci (dk.24), Cafer Eroğlu (dk.45 penaltı), Sezgin Lama (dk.89) (Alsancakspor) - KAYSERİ