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Kayseri 2. Amatör Küme B Grubunda Sanayi Esnafspor Alsancakspor'u 4-3 Mağlup Etti

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Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Sanayi Esnafspor, Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti. Maçta Zişan Tayyip Sağlamer'in attığı 4 golle Sanayi Esnafspor galip gelirken, Alsancakspor'un gollerini Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu ve Sezgin Lama kaydetti.

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubunda ligin 2.haftasında Sanayi Esnafspor rakibi Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Tolga Selvi, Muharrem Karaca, Belinay Maraş

Sanayi Esnafspor: Battal Çoban, Emre Taşkın, Kerim Kudak, Seyhan Gül, Seyfi Atıcı, Tuğrul Çetin, Oktay Sevim, (Burak Kılıç dk.19), (Mehmet Kandemir dk.79), Furkan Karaağaç, (Muhammed dk.68), Zişan Tayyip Sağlamer, Serdar Durmuş, Şükrü Yapgu

Alsancakspor: Ali Çiftçi, Türker Yılmaz, Onur Kişi, (Serhat Mert dk.46), Oğuzhan Ceylan, Emre Öksüz, (Polat Soytürk dk.73), Bayram Çadır, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu, Ömer Kaya, (Mustafa Boztoprak dk.46)

Goller: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.39-43-48 penaltı ve 59) (Sanayi Esnafspor), Onur Dökmeci (dk.24), Cafer Eroğlu (dk.45 penaltı), Sezgin Lama (dk.89) (Alsancakspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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