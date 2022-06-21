Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2 - Haberler

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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2

Kayseri 1. Amatör küme maçında Anayurt Finalspor ile Belsinspor karşılaştı.

Kayseri 1. Amatör küme maçında Anayurt Finalspor ile Belsinspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 4 de kırmızı kart vardı. 3 puanı alan taraf Anayurt Finalspor oldu. Bu sonuçla Anayurt Finalspor puanını 15'e yükseltirken Belsinspor ise 19 puanda kaldı.

Stat: Organize Sanayi

Hakemler: Hacı Güverti, Yakup Aksoy, Selahattin Ak

Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan, Yahya Kemal Düzgün, Enes Türkkan, Alican Haskar, Abdülkerim Yener, Samet Mermer, Ali Boran Toprak, Görkem Çetin (Dk.46 İlker Angıt), Zekeriya Öztaş, İsmail Karpuz

Belsinspor: Gökhan Buran (Dk.58 Vedat Arısoy), Utku İridağ, Ömer Can, Kemal Erdem, Enes Yıldırım, Samet Gümüş, Metin Çakıcı (Dk.55 F.Eren), Görkem Çavdar, Resul Yalnız (Dk.46 Resul Ekrem Köktaş), Batuhan Arı, Mahir Buran

Goller: Ali Boran Toprak dk. 9 ve 30, İlker Angıt (pen) dk.53 (Anayurt Finalspor) Enes Yıldırım Dk.11, Resul Ekrem Köktaş dk.47 (Belsinspor)

Kırmızı Kart: Alican Haskara dk.70, İsmail Karpuz dk.70 (Anayurt Finalspor) Kemal Erdem dk.70, Batuhan Arı dk.70 (Belsinspor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Enes Yıldırım Görkem Çetin Ali Boran Kayseri Spor Haberler

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