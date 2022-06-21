Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu: Anayurt Finalspor: 3 Belsinspor: 2 Kayseri 1. Amatör küme maçında Anayurt Finalspor ile Belsinspor karşılaştı. Kayseri 1. Amatör küme maçında Anayurt Finalspor ile Belsinspor karşılaştı. 5 golün atıldığı maçta 4 de kırmızı kart vardı. 3 puanı alan taraf Anayurt Finalspor oldu. Bu sonuçla Anayurt Finalspor puanını 15'e yükseltirken Belsinspor ise 19 puanda kaldı. Stat: Organize Sanayi Hakemler: Hacı Güverti, Yakup Aksoy, Selahattin Ak Anayurt Finalspor: Ramazan Dukan, Yahya Kemal Düzgün, Enes Türkkan, Alican Haskar, Abdülkerim Yener, Samet Mermer, Ali Boran Toprak, Görkem Çetin (Dk.46 İlker Angıt), Zekeriya Öztaş, İsmail Karpuz Belsinspor: Gökhan Buran (Dk.58 Vedat Arısoy), Utku İridağ, Ömer Can, Kemal Erdem, Enes Yıldırım, Samet Gümüş, Metin Çakıcı (Dk.55 F.Eren), Görkem Çavdar, Resul Yalnız (Dk.46 Resul Ekrem Köktaş), Batuhan Arı, Mahir Buran Goller: Ali Boran Toprak dk. 9 ve 30, İlker Angıt (pen) dk.53 (Anayurt Finalspor) Enes Yıldırım Dk.11, Resul Ekrem Köktaş dk.47 (Belsinspor) Kırmızı Kart: Alican Haskara dk.70, İsmail Karpuz dk.70 (Anayurt Finalspor) Kemal Erdem dk.70, Batuhan Arı dk.70 (Belsinspor) - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Enes Yıldırım Görkem Çetin Ali Boran Kayseri Spor Haberler

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