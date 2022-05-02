Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu
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Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Gençlikspor zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 11-1 yenerek 3 puan aldı.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu maçında Kocasinan Gençlikspor zayıf rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu 11-1 yenerek 3 puan aldı.
Stat: Argıncık 2 nolu
Hakemler: Birtan Ekren xx, Bekir Kahraman xx, Cenk Uluçınar xx
Kocasinan Gençlikspor: Alpaslan Ötügen xx, Emin Osman Kahveci xxx, Yusuf Boran xxx, Cankat Yalçın xxxx, Batuhan Öztürk xxx, Muratcan Aktaş xxx, Okan Duran xxx, Seyit Bilecen xxx, Ramazan Bulmuş xxx, Musa Küpeli xxx, Ahmet Soyak xxx
Kayseri İdman Yurdu: Tacettin Evli x, Mehmet Bozkurt x, Nuri Avcı x, Mehmet Samet Beklen x, Mustafa Aslan x, Şaban Deveci x, Teoman Dalgıç x, Alperen Şenol x, Hanifi Can Söğüt x, İhsan Mengü x, Mehmet Emin Ergin x
Goller: Ramazan Bulmuş Dk. 2 (pen), Okan Duran Dk. 4, Cankat Yalçın Dk. 6, 50 ve 61, Ramazan Bulmuş Dk.11, Seyit Bilecen Dk. 25, Musa Küpeli Dk. 35, Ahmet Soyak Dk. 58 ve 88, Batuhan Öztürk Dk. 74 (Kocasinan Gençlikspor) Ahmet Aslan Dk. 80 (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ